Tozé Marreco: «Tenho a certeza que um dia vou voltar a Tondela»

36 golos em 78 jogos ao cabo de época e meia de Tondela foi a marca que Tozé Marreco deixou no emblema auriverde, mas o sentimento do ex-avançado vai para além desses números, ele que foi o convidado do 2º episódio do programa 'Uma vez auriverde, para sempre auriverde'.





"Foi tudo muito bom. A minha primeira passagem (em 2013/14) precipitou-se porque eu pedi para sair, mas eu só posso agradecer por tudo às pessoas e adeptos de Tondela por tudo o que lá vivi. Não sei quando será, mas eu tenho a certeza que um dia vou voltar a Tondela", afirmou o agora técnico dos juvenis da Académica.Hoje com 32 anos, Tozé Marreco recupera os momentos "inacreditáveis" que se seguiram ao golo nos descontos de André Carvalhas, em Freamunde, que ditou o título de campeão da 2ª Liga aos beirões, em 2014/15. "No golo, eu fiquei abraçado ao Piojo uns dois ou três minutos a chorar. Quando chegámos a Tondela, foi inacreditável o mar de gente que encontrámos. Eu perguntava de onde é que viria tanta gente", lembrou.Sobre o momento atual, o ex-atacante natural de Miranda do Corvo diz estar a cumprir ao máximo as recomendações da Direção-Geral de Saúde. "É uma nova luta para toda a gente, e com filhos em casa, aumenta muito mais. Tenho levado ao limite as recomendações. Trabalho online e estou a adiantar outro tipo de trabalho. Só saio mesmo quando não tenho nada em casa. No pós-vírus, toda a gente vai sofrer e todos vão ter que pagar um pouco. Todos vão ter de assumir a responsabilidade de uma coisa que não têm culpa", sustentou.