Treinador-adjunto fala em "comportamentos de excelência" dos jogadores: «Houve superação»

Depois de Natxo González, Sergio Villacampa e Pedro Taborda, o Tondela ouviu, este sábado, o seu quarto elemento da equipa técnica desde o regresso aos treinos. Nuno Pereira não podia estar mais contente com o trabalho desenvolvido pela equipa beirã.





"Depois de uma longa paragem, esta semana foi muito positiva, estes jogadores tiveram comportamentos de excelência. Houve superação e a equipa está desejosa de voltar a treinar em grupo. Vamos ter de reajustar cargas de treino para desenvolver o mais rapidamente o que pretendemos. Para além da componente física e técnica, foi a capacidade mental dos jogadores que fez a diferença", avaliou o treinador-adjunto de Natxo González.A alegria de voltar a treinar no habitat natural que é o relvado é, pois, evidente. "Aqui temos o contacto com a relva, com a bola, é o cheiro, é o nosso estádio, este é o nosso ambiente, facilita muito mais e leva a que nós, treinadores, fiquemos muito mais satisfeitos", referiu ainda Nuno Pereira.Entretanto, plantel e equipa técnica foram também hoje sujeitos aos testes 'PCR' com recurso a zaragatoa. Os auriverdes captaram esses momentos nas redes sociais.