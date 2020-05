Treinador de guarda-redes do Tondela: «Parece que não tiveram paragem»

Os guarda-redes do Tondela estão de parabéns pelo trabalho caseiro realizado durante o período de isolamento social. Pelo menos, é a opinião do treinador dos guarda-redes dos beirões, Pedro Taborda.





"Foi uma semana normal de trabalho, os nossos guarda-redes parece que não tiverem paragem, fizeram bem o trabalho de casa, ninguém se queixou de dores, acho que correu bem, os três estão a corresponderam bem", referiu o técnico sobre o desempenho de Cláudio Ramos, Babacar Niasse e Diogo Silva.Os três guardiões dos auriverdes têm, ainda assim, que se adaptar a uma nova realidade de treino após várias semanas em casa. "Nós não temos treino específico em casa. São dois meses de paragem e temos de nos adaptar, ter cuidado com as quedas no treino porque são sempre situações traumáticas e podem provocar lesões. A ideia é ir aumentado o volume e a carga de trabalho", explicou ainda Pedro Taborda.