Pako Ayestáran: «Descida? Temos de nos preparar ao máximo para não falharmos»

O Tondela encara a partida frente ao V. Guimarães com dois objetivos bem definidos. Por um lado, os beirões querem terminar a sequência de três jogos consecutivos sem vencer; por outro, a equipa comandada por Pako Ayestáran quer conquistar o primeiro triunfo fora de portas. Apesar disso, o técnico assumiu estar à espera de muitas dificuldades em Guimarães.





"Uma das surpresas que encontrei desde que cheguei a Portugal tem a ver com o facto de haver dificuldades em todos os jogos, não é só com Benfica, FC Porto… Já estamos habituados a enfrentar essas dificuldades e agora temos mais uma. O V. Guimarães é uma grande equipa, está a fazer uma excelente temporada e tem jogadores de qualidade. Temos de estar ao mais alto nível se queremos ter a oportunidade de conquistar algum ponto. Espero um grande V. Guimarães. Olhando para as estatísticas, mesmo dos jogos em que perdeu, a equipa teve bons números em termos de posse de bola, de remates e de ocasiões. Agora não está a conseguir resultados, mas as exibições têm sido boas", começou por referir o técnico.Assumindo que a ida de alguns jogadores às seleções não criou um desgaste extra, o treinador analisou ainda o facto de a sua equipa ainda não ter vencido fora de portas e as contas da permanência: "Já tivemos vários jogos em que estivemos perto [de conseguir a primeira vitória fora], o jogo com o Santa Clara foi aquele em que estivemos mais perto. Sabemos que estamos perto, esperamos que até ao fim do campeonato consigamos uma vitória. A motivação está em alta, o objetivo é muito importante para o clube e para a cidade. Sabemos a responsabilidade que temos, entendemos que há o risco de descida e temos de nos preparar ao máximo nível para não falharmos".Pako Ayestáran concluiu abordando o processo imposto pela FIFA a Khacef. "É uma situação legal e que está a ser tratada pelos advogados do clube. Vamos recorrer e esperamos que a sanção não seja a atual. Não vamos utilizar o jogador até que o clube recorra", rematou.