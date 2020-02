Treinador do Tondela diz que vai a Guimarães com "otimismo"

O treinador Natxo González assumiu este sábado que o Tondela "está com mais qualidade" e vai com otimismo ao reduto do Vitória de Guimarães, no domingo, em encontro da 23.ª jornada da Liga.

"Hoje, felicitei os jogadores pela semana fantástica, com atitude. Estamos a retomar a qualidade do nosso jogo e amanhã (domingo) queremos demonstrá-lo no jogo", disse o espanhol, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Natxo González está consciente que o Tondela vai deslocar-se a um "campo difícil".

"Mas, somos otimistas. Estamos a melhorar e queremos dar passos em frente para chegar às últimas jornadas, quando se decide tudo, no melhor possível, a nível individual e coletivo. Estou convencido que vai ser assim", disse.

O técnico 'auriverde' contou que já tem "praticamente o plantel todo disponível, o que é bom", uma vez que o avançado Tomislav já recuperou da lesão, Pepelu, cumpriu castigo na última jornada, e Ronan, que não jogou no último encontro por estar emprestado pelo Rio Ave, já pode ser convocado.

"Quando estamos todos, somos mais fortes. Vamos ver se temos sorte", acrescentou Natxo González que reconheceu o "nível de primeira dos jogadores" adversários, que fazem do Vitória de Guimarães "uma equipa mais poderosa" do que o Tondela e com "objetivos muito ambiciosos" de chegar às primeiras posições, sendo que, em casa, tem um "grande apoio" dos seus adeptos.

Natxo González prosseguiu nos elogios ao adversário, dizendo que o Vitória de Guimarães "está entre as três ou quatro equipas" de que mais gosta de ver jogar, o que é "independente do resultado ou classificação".

"A nível futebolístico, que para mim é o mais importante, é das que mais gosto. E é lindo e motivador jogar num estádio assim, cheio de adeptos", reconheceu o espanhol.

O Tondela, 14.º classificado, com 24 pontos, desloca-se no domingo, pelas 20 horas ao Estádio D. Afonso Henriques, para defrontar o Vitória de Guimarães, sétimo, com 31, em jogo da 23.ª jornada da Liga.