Treinador do Tondela só pensa nos três pontos na receção ao Rio Ave

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, admitiu este sábado que quer os primeiros três pontos na receção ao Rio Ave, na primeira jornada da Liga NOS.

"Cada época é diferente ou há coisas que se podem repetir, mas vamos procurar poder conseguir mais pontos em casa e conseguir os mesmos, ou mais, fora. E vamos tratar que os três primeiros pontos sejam neste jogo", assumiu Pako Ayestarán.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo da primeira jornada da Liga NOS, no Estádio João Cardoso, no domingo, às 21 horas, o técnico espanhol disse que conta "com todo o plantel", sem especificar se vai apostar mais nos reforços que chegaram ou nos jogadores que transitaram da época anterior.

"A equipa está muito concentrada, [os futebolistas estão] muito intensos, com muita vontade de que comece o jogo e estamos preparados. Temos jogadores com muito potencial e há muito onde temos de melhorar", adiantou Pako Ayestarán, que faz a sua estreia em Portugal, enquanto técnico principal.

Aos seus jogadores, adiantou aos jornalistas, pediu para serem "equilibrados tanto no ataque como na defesa" e para serem "muito intensos e muito solidários e, na medida do possível, serem profundos no campo contrário".

Sobre o Rio Ave, Pako Ayestarán admitiu que vai receber uma "equipa com muita qualidade, como já demonstraram na época passada, e que vai dificultar o objetivo" do Tondela em fazer três pontos em casa.

"Sabemos que é uma equipa que tem iniciativa, é pró-ativa e trata de acumular muitos jogadores no meio, e isso sempre dificulta, e vamos ver se somos capazes de fazer o nosso jogo", acrescentou.

Com o mercado a fechar em 06 de outubro, o técnico da equipa 'beirã' deixa tudo em aberto sobre a contratação, ou não, de novos reforços, uma vez que "cada jogo é uma oportunidade, tanto para analisar os aspetos positivos como as coisas que têm de ser melhoradas".

O Tondela recebe o Rio Ave este domingo, pelas 21 horas, no Estádio João Cardoso a contar para a primeira jornada da Liga NOS e, a 48 horas de entrar em campo, realizou testes à covid-19, com resultados todos negativos.