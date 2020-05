Treinos em conjunto arrancam esta segunda-feira

Depois de vários dias a treinar em diferentes grupos exercícios com bola e com a intensidade sempre a subir, esta segunda-feira marca o início dos treinos de conjunto do Tondela, uma nova etapa dos trabalhos rumo à retoma do campeonato, dia 4, em casa do Benfica.









Noutro âmbito, e conforme tem sido hábito nos últimos domingos, os auriverdes produziram um vídeo a resumir a terceira semana de trabalho , onde se vê não só o que é produzido sobre o relvado como também as sessões de ginásio dos jogadores antes dos treinos para prevenção de eventuais lesões musculares.