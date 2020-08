Triunfo sobre o FC Porto B a abrir a pré-época do Tondela

O Tondela levou a melhor sobre o FC Porto B naquele que foi o primeiro jogo-treino dos beirões desta pré-temporada. O desfecho do encontro foi uma vitória por 2-1, em teste realizado no Estádio João Cardoso. Esta foi a primeira oportunidade para Pako Ayestarán testar a suas ideias para a forma de jogar da sua equipa. O técnico utilizou todos os jogadores à sua disposição, excetuando somente os guarda-redes Joel Sousa e Francisco Lemos, pelo que procedeu a diferentes alternativas que pretende experienciar na equipa. Os auriverdes deixam Tondela para iniciarem hoje estágio de pré-época no Luso, o que tem sido habitual ao longo das últimas temporadas. A concentração decorrerá até ao próximo sábado, numa altura em que o treinador espanhol ainda aguarda reforços para a defesa e para o ataque.

Ricardo Alves aponta a meta

Por outro lado, Ricardo Alves assumiu-se como o porta-voz do plantel do Tondela após conhecido o sorteio da próxima edição da Liga. “Qualquer que seja o sorteio, a verdade é que jogamos todos contra todos. Partimos com o objetivo de fazer uma época tranquila, atingir a permanência o mais rapidamente possível. É para isso que caminhamos, tentar já no primeiro jogo, contra o Rio Ave em casa, conquistar os três pontos e fazer um campeonato dentro dos objetivos a que nos propomos”, salientou o defesa-central.

Noutro âmbito, também expressou mais um desejo: “Esperamos jogar com adeptos.”