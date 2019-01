Vale Formoso foi ao aeroporto receber o Tondela

A comitiva do Tondela aterrou ao início desta tarde no Aeroporto de Ponta Delgada e treina a esta hora nos Açores, preparando o embate de amanhã com o Santa Clara.



À espera dos tondelenses estavam dois elementos da direcção do Vale Formoso, emblema dos escalões distritais da AF Ponta Delgada que, no passado dia 25 de novembro, se deslocou a Tondela para uma partida a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Os beirões acabaram por vencer a partida por 7-0.



Contudo, esse duelo ficou marcado por gestos de fair-play que marcaram a festa da Taça. O Tondela foi buscar, no seu autocarro, a equipa do Vale Formoso ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e, no final dessa partida, o capitão do Tondela Ricardo Costa ofereceu a sua camisola aos açorianos, tendo recebido em troca quatro queijos.



O Vale Formoso mostrou assim gratidão, hoje, aos beirões, oferecendo uma camisola ao emblema primodivisionário. O Tondela fez questão de agradecer nas redes sociais, numa foto em que o vice-presidente tondelense, Eduardo Silva, está ladeado por Sandro Ferreira e Hernâni Melo, presidente e diretor do Vale Formoso. Os três posam com a camisola axadrezada dos açorianos.