Venceu a Champions em 2005 e ainda acredita no FC Porto: «Já vimos coisas mais difíceis...»

O FC Porto vai tentar, esta noite, diante do Chelsea, dar a volta a uma desvantagem de dois golos registada na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O jogo será em Sevilha e em Portugal reside um técnico espanhol que, apesar de admitir o cenário de grande dificuldade, acredita que os azuis e brancos terão uma palavra a dizer. Falamos de Pako Ayestarán.





O atual treinador do Tondela sabe bem o que é reagir a contextos adversos na liga milionária, já que fez parte da equipa técnica liderada por Rafael Benítez que conduziu o Liverpool à conquista da competição em 2004/05, numa das finais mais épicas de sempre da Champions, onde o Liverpool conseguiu recuperar de uma desvantagem de três golos diante do Milan para levar a decisão até aos penáltis, onde viria a ser feliz. Essa final foi realizada em Istambul, o mesmo cenário que irá a acolher o jogo decisivo desta campanha."Agora com o 0-2 é mais difícil. Mas já vimos coisas mais difíceis a acontecer e o FC Porto tem ainda condições para poder lutar pela eliminatória", afirmou Pako Ayestarán, entrevistado pela 'Radio Marca'."Vi o jogo da primeira mão, até porque depois jogaríamos contra o FC Porto. Não considero que o resultado tenha sido justo. O FC Porto dominou o jogo, sobretudo no primeiro tempo, e um erro defensivo custou o 0-1... Na minha opinião, competiu olhos nos olhos com o Chelsea e foi um resultado enganador", assinalou ainda o treinador do Tondela.