Xavier despede-se do Tondela: «Dei sempre o meu melhor»

Tal como noticiámos em devido tempo, Xavier deixa o Tondela para reforçar os gregos do Panathinaikos. O extremo utilizou a sua conta do Instagram para despedir-se dos beirões, onde esteve duas temporadas.





"Chegou ao fim mais um capítulo na minha carreira, mas não poderia sair sem antes agradecer a todos os que fizeram parte dele, colegas, a todo o staff e equipas técnicas. Foram duas épocas de muito trabalho, de muito esforço individual e de equipa, muitas lutas, com momentos bons e menos bons que guardarei com carinho no meu coração", começou por referir."Agradeço todo o carinho e apoio que recebi ao longo destes dois anos por parte do Clube Desportivo Tondela, a todos os tondelenses, sócios e apoiantes que nos deram força para alcançarmos os nossos objetivos! Saio desta grande casa de cabeça erguida, por saber que sempre dei o meu melhor enquanto cá estive e desejo que o clube se mantenha sempre onde merece estar. Somos Tondela e somos de primeira! Até já", apontou Xavier.O jogador já está a ser muito seguido pelos adeptos do Panathinaikos, que não perderam tempo em comentar esta e outras publicações, dando as boas vindas ao jogador e deixado votos de boa sorte. Comentários, claro está, devidamente acompanhados de um trevo, símbolo do Panathinaikos.