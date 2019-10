Xavier diz que Tondela precisa de "uma estrelinha" frente ao Sporting

O avançado Xavier disse esta terça-feira que o Tondela quer repetir frente ao Sporting a exibição diante do Benfica, apelando a uma "estrelinha" da sorte para vencer no jogo da 10.ª jornada da Liga NOS, no domingo.

"Estamos a iniciar uma nova semana, mas queremos um Tondela, no mínimo, à imagem daquele que foi no último domingo, com o Benfica [derrota em casa por 1-0], porque só assim conseguiremos um bom resultado neste jogo que vem", frente ao Sporting, assumiu Xavier.

Em conferência de imprensa, antes de um treino aberto à comunicação social, o avançado da equipa tondelense lamentou a fortuna do Benfica, "que fez um golo de bola parada".

"Acreditamos que tendo essa estrelinha de sorte contra o Sporting conseguimos ter um bom resultado", reforçou.

Xavier considerou que o plantel auriverde "tem conseguido uma época positiva" e, nestas primeiras nove jornadas já realizadas, com derrotas em casa e vitórias e empates fora, tem "conseguido valorizar individualmente e coletivamente".

O avançado disse esperar um "Sporting forte, em crescendo", recordando a exibição leonina no triunfo caseiro por 2-1 frente ao V. Guimarães.

"Penso que os jogadores já respiram um pouco mais de confiança e esperamos esse Sporting a crescer coletivamente e individualmente", assumiu.

O Tondela, sétimo colocado com 12 pontos e mais um jogo, recebe o Sporting, quarto classificado com 14 pontos, no domingo, a partir das 17H30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a contar para a 10.ª jornada da Liga.