Xavier está em alta e mercado aperta

António Xavier, de 26 anos, está a fazer a melhor temporada da sua carreira e a ser um trunfo fundamental para Pepa. Falhou a deslocação aos Açores por estar a cumprir um jogo de castigo resultante do preenchimento de uma série de cartões amarelos, mas estando disponível retoma o seu lugar no onze frente aos leões.

Com sete golos e oito assistências em 20 jogos oficiais realizados esta época, o extremo conquistou a confiança do treinador e tem sido um pilar dos melhores momentos dos tondelenses no campeonato. Esse protagonismo está a atrair a atenção do mercado e, segundo o nosso jornal apurou, as propostas já começaram a chegar à SAD.

Todavia, os beirões mostram-se renitentes em negociar a saída de Xavier, seja para uma venda ou apenas por empréstimo com opção de compra, dado acreditarem que se trata de um ativo com potencial de evolução e valorização que permite perspetivar um encaixe superior a médio prazo. Ainda por cima, como a entrada do novo investidor suporta o desejo de adquirir uma nova dimensão competitiva, essa montra alargada pode beneficiar a cotação de mercado dos principais ativos.

O salto de Xavier, no que toca ao rendimento em relação ao que havia ocorrido na época passada, em P. Ferreira, dá razão à aposta de Pepa e ao contrato até 2020 que o Tondela acordou com o extremo. O seu regresso dá ainda mais força para tentar alargar a série de três vitórias consecutivas.