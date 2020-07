Xavier negoceia com o Panathinaikos

A passagem de Xavier pelo Tondela está perto do seu ponto final após duas temporadas. Em final de contrato, o extremo está em negociações com o Panathinaikos e deve mesmo rumar à Grécia para prosseguir a sua carreira e, aos 28 anos, conhecer o primeiro clube no estrangeiro.

O canhoto vê no atual quarto classificado do playoff de campeão da liga grega um destino apelativo. Um clube onde alinha o português João Nunes e também o argentino Emiliano Insúa (ex-Sporting).