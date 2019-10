Xavier: «Um empate era mais justo»

António Xavier não escondeu a frustração pela derrota do Tondela, na receção ao Benfica, pois considera que a equipa beirã merecia bem mais.





"Foi um jogo mutio rico taticamente, penso que fizemos um grande jogo. O Benfica corrigiu ao intervalo aquilo que nos estava a permitir criar superioridade. Jogámos com três centrais, não com o inuito de defender, mas de ter mais a bola e criar dificuldades ao Benfica. Tivemos quatro oportunidades flagrastes de golo. Não me recordo de nenhuma do Benfica, sem ser o golo de bola parada. Penso que poderíamos ter feito pelo menos um empate, era mais justo", sustentou o extremo à SporTV.De qualquer forma, Xavier está confiante que a equipa irá conseguir atingir os objetivos. "Saímos satisfeitos com a exibição, sabendo que as boas exibições não nos trazem pontos. E equipas como a nossa vivem de pontos. Mas vamos de consciência tranquila e com a certeza que o futuro será risonho a trabalhar assim", enalteceu.