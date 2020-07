Yohan Tavares e o fraco registo do Tondela em casa: «Tentámos tudo para mudar essa situação»

No final da partida frente ao Famalicão, Yohan Tavares era o rosto da desilusão do Tondela perante um resultado que considerou injusto. "Acho que fizemos um bom trabalho. Fizemos mais do que suficiente para ganhar os três pontos e ter outro resultado, mas o futebol é isso. Quem faz golo, ganha, por isso saímos daqui com zero pontos mas confiantes no futuro", afirmou, apesar de garantir que "ninguém está tranquilo".

Nos 15 jogos em casa esta época, o Tondela só somou duas vitórias. O capitão não consegue explicar a ‘malapata’ mas deixa uma garantia. "Tentámos tudo para mudar essa situação. Temos mais um jogo em casa daqui a uns dias e é para ganhar e continuar a acreditar", reiterou.

Apesar de os beirões estarem apenas três pontos acima da zona de despromoção, o luso-francês acredita na permanência: "Temos de continuar a trabalhar como temos vindo a fazer e acreditar no discurso do míster."