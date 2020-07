Yohan Tavares foi o herói do Tondela mas alerta: «Não podemos relaxar nem um segundo»

Yohan Tavares foi o herói do Tondela ao marcar o golo do triunfo frente ao Sp. Braga (1-0) que pode ter sido decisivo para a permanência dos beirões na 1ª Liga.





"Este golo é muito importante para nós. Temos vindo a fazer um bom trabalho. Não temos é conseguido pontos deste trabalho. Acho que este grupo já merecia pontos noutras jornadas", afirmou o capitão, à Sport TV.Apesar da margem, o Tondela ainda precisa de um empate para garantir matematicamente a permanência, mas até perdendo na última jornada tem hipóteses de ficar no principal escalão. Yohan Tavares promete empenho total em Moreira de Cónegos."Nós temos estado concentrados no nosso trabalho. Já sabíamos que a luta ia ser até ao fim. Estes três pontos são muito importantes para a nossa luta, mas continuamos concentrados no nosso trabalho e nas nossas características. Acho que o erro pode ser esse, achar que temos conforto. Não podemos relaxar nem um segundo. Vai ser luta até ao fim e estamos mentalizados disso. Vai ser assim também no último jogo", concluiu.