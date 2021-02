Yohan Tavares não vai a Vila do Conde

A contas com uma lesão muscular na coxa esquerda que o fez falhar a deslocação a P. Ferreira, Yohan Tavares ainda não deverá ser opção para a partida de terça-feira, no terreno do Rio Ave. Em sentido inverso, Pako Ayestarán já poderá contar com Enzo Martínez para o eixo da defesa, assim como o lateral Bebeto, após castigos.