Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do V. Guimarães-Sp. Braga (0-2): Arcebispo renascido no castelo do rival Arsenalistas manietaram vimaranenses na 1.ª parte e controlaram a reação no segundo tempo





• Foto: Luís Vieira / Movephoto