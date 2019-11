Bondarenko já vai treinar no regresso aos trabalhos

Bondarenko fraturou um dedo da mão direita no mês passado, mas já vai treinar na manhã de amanhã, no regresso do plantel do V. Guimarães aos trabalhos. O defesa-central ucraniano aumenta assim as opções ao dispor de Ivo Vieira para o desafio do próximo dia 28, o Standard Liège, para a Liga Europa.





Entretanto, Victor Garcia já trabalha sem limitações, ele que tinha saído tocado diante do Sp. Braga, enquanto Wakaso vai iniciar trabalho de campo.