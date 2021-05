Caso Marega: Vitória punido com três jogos à porta fechada e multa de 53.550 euros

O V. Guimarães foi punido com a realização de três jogos à porta fechada e multa de 53.550 euros na sequência do caso Marega. A SAD vitoriana emitiu um comunicado onde dá conta da notificação dessa decisão do Conselho de Disciplina da FPF e onde garante que irá avançar com a impugnação desta decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), por "não concordar com os fundamentos".





Em causa está o comportamento do público no jogo entre o Vitória e o FC Porto, no Estádio D. Afonso Henriques, a 16 de fevereiro de 2020, com atitudes enquadradas como racismo para com Moussa Marega."1. No 3 de maio de 2021, a Vitória Sport Clube – Futebol, SAD foi notificada do acórdão proferido pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol no âmbito do Processo Disciplinar n.º 73 – 2019/2020 ("Caso Marega");2. De acordo com o segmento decisório, a Vitória Sport Clube – Futebol, SAD foi condenada pela prática da infração disciplinar prevista e punida pelo artigo 113.º do RDLPFP com a sanção de multa de 750 UC (EUR 53.550) e com a sanção de realização de 3 jogos à porta fechada;3. Por não concordar com os seus fundamentos e, bem assim, com o seu sentido, a sociedade desportiva vai impugnar a decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto.A Administração da Vitória Sport Clube – Futebol, SAD"