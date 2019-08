A feliz estreia do miúdo

André Almeida tem 19 anos e chegou ao Vitória ainda criança, em 2009/10. Um percurso apenas ligado ao clube vimaranense e que, ontem, teve o seu ponto alto, com o jovem médio a ter-se estreado pela equipa principal. "Felizmente correu bem, dentro das expectativas. Desde o início, quando soube que ia jogar, que o objetivo era dar o melhor em campo. Correu bem, a equipa venceu e passámos à fase de grupos, que era o objetivo", afirmou André Almeida, à Sport TV. "O míster não deu nada a ninguém. Todos correspondemos", frisou ainda.

Frustração fogaceira

Do lado do Feirense, Ícaro lamentou o desfecho. "Tivemos um pouco de azar no jogo, na bola parada. Foi um bom jogo para preparar a nossa equipa. Vamos dar muitas alegrias aos nossos adeptos", disse o defesa-central brasileiro.