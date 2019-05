A revolta acabou por sair bem cara

Flávio Meireles e Moreno foram punidos com 15 dias de suspensão e multas elevadas, na sequência dos protestos contra a equipa de arbitragem em Alvalade. O foco da revolta no banco dos minhotos aconteceu depois de uma carga de Acuña sobre Rochinha, que Rui Costa não entendeu como falta, ficando ontem a saber-se que o Conselho de Disciplina da FPF teve mão pesada para com o diretor desportivo e o treinador adjunto do Vitória.

Os 15 dias de suspensão vão retirar Flávio Meireles e Moreno do banco dos minhotos nos jogos contra Nacional e Belenenses, voltando ambos para a derradeira jornada do campeonato, frente ao Moreirense. Além desse castigo, os dois elementos do Vitória vão ainda pagar duas multas elevadas, sobretudo a de Moreno. O adjunto de Luís Castro foi acusado de "lesão da honra e da reputação da equipa de arbitragem", tendo agora de pagar uma multa no valor de 3.825 euros. "Filho da p***, chama o teu colega e diz-lhe que é penálti", disse Moreno ao 4º árbitro, entre outros insultos. Já Flávio Meireles acabou expulso ‘apenas’ por "protestos contra a equipa de arbitragem" e, em função disso, foi multado em 383 euros. "Esta m**** é uma vergonha do c******! É penálti!", referiu o diretor desportivo dos minhotos.

De recordar que, conforme Record adiantou na segunda-feira, o árbitro Rui Costa reconheceu ter avaliado mal o lance que esteve na origem da revolta.