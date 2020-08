Abdul Mumin assegurado para a defesa do Vitória de Guimarães

Eis a mais recente pérola no lote de contratações do V. Guimarães. Abdul Mumin já está em Portugal e prepara-se para assinar contrato com os minhotos depois de terminar contrato com os dinamarqueses do Nordsjaelland, equipa por quem realizou 26 jogos e marcou um golo na campanha que há pouco terminou.





O defesa-central, de 22 anos, chegou à Dinamarca ainda com idade de júnior para ra representar o clube que este ano deixou para agora viver a sua segunda aventura na Europa. Tem uma pesada herança africana a herdar na sua posição, isto se pensarmos no burquinês Tapsoba, que garantiu a maior venda da história do Vitória em janeiro último, quando se transferiu para o Bayer Leverkusen.