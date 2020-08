Abdul Munin: «Estava na altura de dar um passo em frente»

Apresentado esta tarde como reforço do V. Guimarães, o ganês Abdul Mumin mostrou-se entusiasmado pelo passo dado na carreira e admitiu que os anos que passou na Dinamarca, país do qual vem proveniente do Nordsjaelland, foram importantes na sua evolução enquanto jogador.





"Os anos que passei na Dinamarca foram muito bons, deram-me muita experiência. Cumpri os objetivos que tinha para mim e estava na altura de dar um passo em frente. O Vitória é esse passo, sem dúvida nenhuma, e sinto que o dou no momento certo, estou preparado", disse em declarações ao site do clube.Mumin assumiu ainda estar ansioso pelo começo da sua aventura e aproveitou a oportunidade para se descrever enquanto jogador. "Estou ansioso, confesso. Quero começar o mais depressa possível, sinto que vai ser uma grande época para nós. Sou um central que gosta de jogar. Ter a bola é importante para mim e defensivamente sou rigoroso, sei que isso é fundamental numa grande equipa", referiu o central.