Abel Joshua reforça meio-campo do V. Guimarães

Abel Joshua é reforço do V. Guimarães para a próxima temporada. O médio moçambicano, de 20 anos, chega proveniente do Amora onde esteve duas épocas após ter representado o Black Bulls do seu país.





"É o realizar de um sonho. Estou muito feliz. Prometo muita dedicação e entrega pelo Vitória. Já tinha visto muitos jogos e sei que é um clube que merece todo o meu respeito. Em todos os jogos a que assisti senti muita energia das bancadas, espero um dia poder sentir essa força extra", afirmou o jovem jogador aos meios da SAD do Vitória este sábado.