Abou Ouattara deixa V. Guimarães e ruma aos franceses do Amiens

O extremo Abou Ouattara, que jogava no V. Guimarães, da Liga NOS, por empréstimo do Lille, reforçou o Amiens, informou este domingo o clube da 2.ª Liga francesa, no site oficial.

"Pertencente ao Lille, mas emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal, Abou Ouattara regressou a França para se juntar ao Amiens, num empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra", lê-se na nota publicada pelo Amiens.

O atacante burquinês, de 21 anos, chegou a Portugal em janeiro de 2020, num empréstimo em que os vimaranenses tinham a opção de comprar 50% do seu passe ao Lille, do principal escalão gaulês, e marcou um golo em 10 jogos oficiais na época passada.

Na presente época, o ala somou três minutos na I Liga portuguesa, no triunfo sobre o Boavista (1-0), em outubro, e cumpriu dois jogos pela equipa B vitoriana, na série B do Campeonato de Portugal.

Abou Ouattara é o primeiro jogador a sair do Vitória de Guimarães no mercado de transferências em curso, que encerra às 23:59 de segunda-feira.