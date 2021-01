Abou Ouattara deixa V. Guimarães para regressar a França

A cedência do extremo Abou Ouattara ao V. Guimarães vai chegar ao final mais cedo do que o previsto. O jovem internacional pelo Burquina Faso vai regressar à esfera do Lille, com quem tem contrato até 2024, para ser emprestado a um clube da 2.ª Liga francesa.





Abou Ouattara chegou à Cidade Berço em janeiro do ano passado e foi utilizado em 10 jogos por Ivo Vieira, tendo mesmo marcado um golo.Com a contratação de Ricardo Quaresma e Maddox, perdeu espaço no plantel e apenas foi utilizado em três minutos da partida com o Boavista. Depois de ter cumprido dois jogos pela equipa B, no Campeonato de Portugal, em novembro, deixou de ser opção nos últimos dois meses.Com contrato com o Lille até 2024, Abou Ouattara voltará a França depois de acertar a rescisão com o V. Guimarães.