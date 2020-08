Abouchabaka elogia métodos de Tiago: «Dá um feeling e uma filosofia à equipa»

Elias Abouchabaka chegou a Guimarães em janeiro passado e, com a carruagem em andamento e com uma pandemia que se instalou pouco depois, acabou por terminar 2019/20 sem poder mostrar o que vale. Agora, com um novo treinador e com uma pré-época, espera provar aos adeptos que a alcunha de 'futuro Özil' não lhe foi dada por acaso.





"Espero que o seja, quero jogar o mais possível, ajudar a minha equipa e fazer o meu melhor. Estou aqui há meio ano e tive de me adaptar por causa da Covid-19, o que não foi fácil, mas agora estou pronto e espero que consiga muitos minutos de jogo", sublinhou o médio alemão, de 20 anos, que se carateriza como um "10 moderno": "Passo bem e faço golos, mas por outro lado, posso defender, jogar box-to-box, correr, com muita resistência. Acho que o mais importante no futebol é que todos os jogadores defendam. Não só os defesas, mas também os avançados, e é por isso que uma equipa tem sucesso. As outras qualidades podem sobressair depois, como os bons passes, dribles ou golos."A pré-época, como é habitual, está a ser "muito intensa", mas Abouchabaka tem gostado dos métodos de Tiago Mendes. E elogia a carreira do seu agora novo treinador. "Ele sabe como queremos jogar, dá um feeling e uma filosofia à equipa, e sabemos o que temos de fazer. É sempre bom ter um treinador que também jogou futebol, que teve uma grande carreira e que pode entender-nos enquanto jogadores, é muito bom", referiu o criativo, que vê muita qualidade nos vários jovens que chegaram este verão a Guimarães."Tem sido bastante intenso, estamos a treinar muito bem, temos muitos jogadores novos e um treinador novo, portanto, estamos ainda a conhecer-nos mas está a correr bem. Temos muita qualidade e espero que na próxima semana continuemos desta forma", perspetivou.