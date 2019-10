Academia vai crescer em breve

Ainda que o projeto esteja numa fase muito embrionária, é seguro afirmar que, brevemente, a Academia do Vitória vai crescer. A intenção da SAD liderada por Miguel Pinto Lisboa passa pela construção de mais um ou dois campos relvados e de um novo pavilhão para as modalidades amadores.

A novidade foi avançada por Ricardo Costa, vereador da Câmara de Guimarães com o pelouro do Desporto, numa intervenção na Rádio Santiago. "O presidente do Vitória e os seus vice-presidentes já tiveram uma reunião com o presidente da câmara e comigo e apresentaram os seus projetos. É um processo que está muito adiantado. Estamos à espera que esse dossiê chegue ao Município, para depois falar com o presidente da câmara para procurarmos chegar a bom porto com essa decisão", anunciou Ricardo Costa, que aproveitou também para falar da importância do clube para a autarquia. "Nós, ao valorizar o Vitória, ao ajudarmos nos investimentos do Vitória estamos a ajudar Guimarães e todo o desporto em Guimarães. As pessoas têm de ter esta perceção. Não estamos a beneficiar A em detrimento de B, mas a ajudar A para que B possa ser ainda melhor", explicou o vereador do Desporto.