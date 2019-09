Acionistas da SAD do Vitória de Guimarães aprovam contas da época passada

Os acionistas da SAD do Vitória de Guimarães, responsável pela equipa que milita na Liga NOS, aprovaram esta terça-feira, por maioria, o relatório e contas referente à época 2018/19, em Assembleia-Geral.Criada em 2013, a SAD vimaranense obteve lucro pelo quinto ano consecutivo no último exercício, de 1,2 milhões de euros, e os presentes no Estádio D. Afonso Henriques aprovaram o documento "sem votos contra", refere a nota publicada no sítio oficial dos minhotos.Esse lucro acabou por ser menor face a encargos como juros, impostos, depreciações e amortizações, já que os rendimentos totais da sociedade em 2018/19 foram de 26,93 milhões de euros (14,2 milhões na venda de jogadores) e os gastos totais foram de 19,8 milhões, com os salários dos futebolistas a subirem dos 5,7 para os 7,3 milhões.O ativo total da SAD manteve-se praticamente inalterado (26,2 milhões de euros), embora com uma subida dos ativos intangíveis (passes de jogadores), dos 12,2 para os 14 milhões.Já o passivo baixou dos 23,1 para os 22,1 milhões de euros, face ao pagamento de créditos do clube na SAD (716.000 euros), enquanto o capital próprio subiu dos 3,1 para os 4,2 milhões, valor que corresponde a 93% do capital social da SAD (4,5 milhões).