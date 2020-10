Adepto do V. Guimarães foi detido pela PSP à chegada da equipa

Um adepto do V. Guimarães foi detido pela PSP, ao final da tarde, após a chegada ao Estádio D. Afonso Henriques do autocarro que transportava a comitiva vimaranense para o dérbi minhoto com o rival Sp. Braga.





Algumas dezenas de adeptos esperavam a equipa comandada por João Henriques. Foram deflagradas várias tochas, como já tinha acontecido na véspera, na concentração dos jogadores numa unidade hoteleira, situação que despoletou uma intervenção musculada da PSP. Depois da carga policial, um adepto foi identificado.Apesar do dérbi decorrer à porta fechada, a PSP marca presença em peso no Estádio D. Afonso Henriques, com várias dezenas de agentes. Junto à entrada do estádio estão uma dúzia de viaturas policiais.