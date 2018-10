Adepto do V. Guimarães morre durante o jogo com o Sp. Braga

José Mota, 72 anos, e sócio n.º 474 do V. Guimarães, não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória e morreu em plena bancada nascente do Estádio D. Afonso Henriques já na parte final do jogo com o Sp. Braga (1-1).





O adepto do Vitória, que estava a assistir ao jogo ao lado de uma filha, foi prontamente assistido por elementos do INEM, que ocorreram ao local de imediato, mas o óbito do associado dos vitorianos acabou por ser confimado ainda no estádio.

Luís Castro começou precisamente a conferência de imprensa a dar as "sentidas condolências à família do adepto do Vitória que morreu, já na parte final do jogo". O treinador do Vitória lamentou ainda qualquer "ato que passe do limite do razoável", referindo-se ao que aconteceu na chegada do autocarro do Sp. Braga ao estádio.



À família enlutada e ao V. Guimarães, Record endereça as mais sentidas condolências.