Adeptos do V. Guimarães unem-se para pagar a multa de Davidson

Um grupo de adeptos do V. Guimarães está a levar a cabo uma campanha de angariação de verbas para pagar a multa aplicada a Davidson, de 1.785 euros , por palavras dirigidas a Carlos Xistra no jogo com o FC Porto, da 4.ª jornada da Liga NOS.A página de Facebook criada para esta campanha, "Vamos pagar a multa do Davidson" , conta já com centenas de adeptos do V. Guimarães que se disponibilizam a contribuir."A ideia é juntar o número de pessoas necessárias e dispostas a doar um euro para pagar a multa do Davidson... se está disposto acrescente um comentário dizendo 'eu pago'", refere Francisco Rodrigues na página criada para o efeito."Os adeptos acham que [Davidson] não tem de pagar porque só falou a verdade. E daí todos vamos ajudar a pagar a injustiça no futebol", explicou Nuno Freitas, um dos impulsionadores deste movimento ao jornal 'O Minho'."Era canto. Vai-te f...! Era canto, filho da p...!", foram as palavras que valeram dois jogos de suspensão e a multa de 1.785 euros a Davidson.