Adeptos esperaram autocarro do V. Guimarães em protesto: PSP chamada ao local

Foi pouco pacífico o regresso da comitiva do V. Guimarães ao Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota por 3-2 na casa do rival Sp. Braga.





Cerca de cinco dezenas de adeptos esperaram a chegada do autocarro que transportava os jogadores e equipa técnica, tendo sido deflagrados petardos nas imediações do recinto, como protesto por mais uma derrota no dérbi.O protesto ruidoso levou à intervenção da Brigada de Intervenção Rápida da PSP, chamada ao local para garantir a segurança dos jogadores.