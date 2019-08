Adversários bem acolhidos

Os luxemburgueses do Jeunesse D'Esch levarão com certeza a má recordação do resultado de Guimarães após terem sido goleados esta noite por 4-0, mas boa lembrança do acolhimento.





No aquecimento, os jogadores do Jeunesse D’Esch que ficaram fora da ficha de jogo tiraram uma foto com a mascote dos portugueses, Super Afonso. No final, os adeptos vitorianos bateram palmas à equipa adversária.O V. Guimarães eliminou a equipa do Luxemburgo com um total de 5-0 nas duas mãos.