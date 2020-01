Alexandre Guedes ruma aos japoneses do Vegalta Sendai por empréstimo

O avançado Alexandre Guedes é reforço do Vegalta Sendai, da Liga principal de futebol do Japão, emprestado pelo V. Guimarães, anunciou esta segunda-feira o clube nipónico no seu site oficial.

O ponta de lança, de 25 anos, vai representar o clube de Sendai, cidade 300 quilómetros a norte da capital japonesa, Tóquio, até ao final de 2020, altura em que a época termina.

Em 2019, o Vegalta obteve o 11.º lugar entre 18 equipas, numa competição em que o Yokohama Marinos se sagrou campeão.

Utilizado na fase inicial da época 2019/20, com dois golos marcados em oito jogos, o dianteiro jogou pela última vez ao serviço do Vitória em 15 de setembro, na goleada sobre o Aves, por 5-1, tendo perdido espaço para os outros avançados do plantel treinado por Ivo Vieira - Léo Bonatini, Bruno Duarte e André Pereira.

Formado no São Félix da Marinha, clube de Vila Nova de Gaia, e no Sporting, Alexandre Guedes representou, como sénior, os espanhóis do Reus e o Desportivo das Aves, antes de ter reforçado os vimaranenses em 2018/19, época na qual marcou oito golos em 34 partidas pelo Vitória.

Em 2017/18, mais precisamente em 20 de maio de 2018, Alexandre Guedes foi o 'herói' do Aves, ao marcar os dois golos da vitória sobre o Sporting, por 2-1, na final da Taça de Portugal.