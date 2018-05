A regularidade que Konan está a demonstrar na equipa principal do V. Guimarães começa a atrair interessados já para a janela de mercado estival. Segundo a imprensa especializada francesa, e depois de já ter sido referenciado pelo Marselha, o marfinense está agora na agenda do Amiens, o 13º classificado da Ligue 1 e que pretende subir degraus na ‘cadeia alimentar’ do campeonato francês.São rumores que se revelam lisonjeiros para Konan, mas quem nem por isso lhe asseguram automaticamente uma mudança de ares. A SAD liderada por Júlio Mendes está a colocar a fasquia alta em tudo o que são processos negociais, pelo que o Amiens terá de demonstrar que está verdadeiramente interessado para conseguir concluir a operação.Konan está vinculado até 2021, tendo assinado na altura a renovação a par de Raphinha. Na época passada realizou 32 jogos oficiais e se ficar será aposta para o onze.

Autor: Bruno Freitas