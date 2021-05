Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André Almeida apontou o Golo do Mês da Liga NOS Grande remate de longe do médio do V. Guimarães bateu a concorrência

