André Almeida: «Cláusula é apenas um número»

Depois de um início de temporada que até surpreendeu André Almeida pela positiva, o médio só fez três minutos de competição desde outubro, mas está sereno e motivado para voltar a ter um lugar nas opções de Ivo Vieira.





"Vivemos uma situação muito difícil para todos. No início da temporada, não pensava que ia fazer os jogos que fiz. Foi um início de sonho. Tive uns problemas físicos, deixei de ser opção, mas quero voltar ao onze. É aí que sou feliz. Temos muitas opções no meio-campo com muitos jogadores de qualidade. É um desafio para mim, mas estou ali para jogar e aprender. A aprender com eles vou evoluir muito para no futuro ser melhor", afirmou o jogador, nascido e criado em Guimarães, em videoconferência com os jornalistas.Aposta da SAD orientada por Miguel Pinto Lisboa, André Almeida não se deslumbra com os 20 milhões de euros contemplados na sua cláusula de rescisão. "É apenas um número. Estou ali para jogar futebol. Não ligo a esse tipo de cláusulas, nem contratos", disse, sem grande espaço para dúvidas.Quanto ao regresso aos treinos previsto para breve em todas as equipas dos escalões profissionais, o centro-campista tem toda a confiança no departamento médico para que o voltar aos relvados seja feito com toda a segurança. "Sinto muitas saudades de ter as bolas nos pés, de estar com os meus companheiros. Estou ansioso que comece o mais rápido possível. O Vitória vai-nos informar e vamos treinar. Está tudo pensado e calculado para evitarmos o contacto uns com os outros. Confio plenamente no departamento médico. Nós queremos é jogar e atingir o nosso objetivo e estamos todos ansiosos para voltar e atingir os nossos objetivos", sublinhou ainda.