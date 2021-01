André Almeida e o triunfo em Famalicão: «Demonstrámos força»

André Almeida foi o autor do golo solitário que permitiu ao Vitória sair de Famalicão com os três pontos na bagagem, mas o médio foi perentório a destacar a entrega do coletivo e a determinação do balneário em dar continuidade aos resultados positivos.

“Foi um jogo complicado, também pelo estado pesado do terreno e foi a nossa união que ganhou este duelo. Lutámos muito, criámos várias situações para marcar e a vitória é justa”, comentou o médio, assumindo que “estar 12 dias sem competir é muito tempo”: “Demonstrámos força e que estamos preparados para o que aí vem.”