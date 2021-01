André Almeida: «Quero sempre marcar golos e fazer assistências»

Ao cabo de sete jogos consecutivos a titular na Liga NOS, André Almeida marcou o seu primeiro golo esta época e foi logo decisivo, ao assinar o golo solitário da vitória no terreno do Famalicão. Satisfeito por estar a ter um papel de influência na equipa, o médio quer mais...





"Todos os jogadores precisam da confiança do treinador e da equipa. A continuidade de jogos ajuda a aumentar os índices de confiança de um jogador e eu não fujo à regra. Sinto-me mais confiante com os jogos, tenho de continuar, as coisas estão a correr bem e espero dar muito mais", começou por dizer o criativo, de 20 anos.De seguida, o centro-campista aflorou as suas virtudes técnicas que o fazem perigoso junto da baliza adversária. "A minha condução de bola, de progredir com ela em campo distingue-me dos outros jogadores. São características que tento aproveitar. Marcar golos sempre foi um objetivo. Sei a importância de marcar golos e fazer assistências. Isso é muito importante, valoriza muito um jogador e tento sempre melhorar nesse aspeto. Quero sempre marcar golos e fazer assistências", contou, em declarações ao site oficial dos conquistadores.Partindo para uma abordagem mais coletiva, André Almeida salienta que toda a equipa tem estado bem liga e, por isso, se vive um claro momento de confiança na Cidade Berço. "Acho que em todos os setores do campo temos tido uma grande resposta e o meio-campo não foge à regra. Já vejo o André André a jogar no Vitória há muitos anos, desde que eu estava na formação. É um exemplo a seguir. Tento melhorar todos os dias e aprendo muito com ele", disse o camisola 70, indicando que tem o capitão vitoriano como uma referência.Por fim, o médio que até hoje só conheceu o Vitória aconselha os mais novos da formação do clube que sonham um dia brilhar na equipa principal. "É um percurso longo, temos de trabalhar muito, acho que o principal é pensarmos em ser melhor a cada dia. A nossa evolução diária, pensar muito nesse aspeto, no que temos a melhorar e acreditar sempre que é possível e que o nosso momento vai chegar. Gosto de pensar positivo. Temos de pensar assim para as coisas acontecerem", partilhou.