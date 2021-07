André Almeida renova pelo Vitória de Guimarães e afasta-se do FC Porto

André Almeida tem acordo para renovar com o V. Guimarães e a breve trecho o novo vínculo deverá ser formalizado.





Trata-se de um jogador de 21 anos, vimaranense de nascença e identificado com o clube, que fruto de todas as suas características pessoais e futebolísticas está a ser valorizado pela SAD como um pilar para o seu projeto de crescimento, isto depois de já se ter afirmado na época passada realizando 32 jogos e marcando dois golos.Nesse sentido, André Almeida está fora de qualquer processo negocial com o FC Porto que pudesse envolver a sua saída imediata por troca com algum eventual excedentário do plantel azul e branco, sem retorno financeiro significativo.Tratou-se de uma possibilidade que efetivamente foi colocada em cima da mesa a dada altura das conversações para uma possível mudança de Tomás Esteves para o Berço, mas que foi afastada por completo a partir do momento em que se tornou claro que o lateral-direito queria tomar outros rumos.De resto, o cenário atual de ausência de saídas do meio-campo dos dragões, estando ainda por cima prestes a ser confirmado o regresso de Bruno Costa, dificilmente deixaria espaço para uma utilização regular de André Almeida na equipa A do FC Porto.Nesse sentido, o entendimento já alcançado com o jogador deixa a SAD liderada por Pinto Lisboa tranquila e a salvo de qualquer pressão externa para forçar um negócio em condições não condizentes com a qualidade do futebolista. Aliás, face ao comportamento exemplar do médio, a convicção é de que este nunca será um problema e sim um valor acrescentado para Pepa potenciar em 2021/22 a menos que surjam propostas de relevo.