André Amaro diz que foi "especial" estrear-se a marcar pelo V. Guimarães

O defesa André Amaro reconheceu este domingo que foi especial marcar o primeiro golo pelo V. Guimarães aos 18 anos, no triunfo de sexta-feira sobre o Moreirense (2-0), para a 30.ª jornada da Liga NOS.

Depois de ter começado a temporada na equipa B vitoriana, que milita no Campeonato de Portugal, André Amaro estreou-se pela formação principal em dezembro de 2020, no triunfo sobre o Santa Clara (4-0), e, ao oitavo jogo no escalão maior, abriu o caminho para o triunfo caseiro sobre os 'cónegos', num cabeceamento certeiro, aos 25 minutos.

"Foi muito especial para mim o facto de me ter estreado a marcar pela equipa no Estádio D. Afonso Henriques. Quando o Rochinha bateu o canto, ataquei a bola e foi um grande golo. Quando a bola entrou, senti arrepios", disse, num vídeo publicado pelos minhotos nas suas páginas nas redes sociais.

Sexta classificada, com 41 pontos, a equipa treinada por Bino Maçães estabeleceu o resultado final ao minuto 30, num remate de longe ao ângulo superior direito de André Almeida, médio de 20 anos também proveniente da formação, e o central aconselhou os jovens do clube a trabalharem "forte" para chegarem à I Liga.

"O Vitória aposta na formação. Recentemente, sou caso disso. Como eu, há mais que podem surgir. Todos os jovens têm de estar a trabalhar forte, à espera da oportunidade deles, porque um dia vai chegar", perspetivou.

Natural de Coimbra, André Amaro passou pela Naval, da Figueira da Foz, e pela Académica antes de chegar a Guimarães na temporada 2018/19 e salientou que a passagem pela equipa B no começo da temporada lhe permitiu ganhar "estaleca e maturidade" para competir na elite do futebol nacional.

O jogador realçou ainda que pensa mais "no curto prazo" do que no "longo prazo", acalentando, para já, os objetivos de "ajudar a equipa, jogar, crescer e evoluir".