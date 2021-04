André Amaro: «Encarámos nos olhos o campeão nacional»

O V. Guimarães perdeu por 1-0 no Dragão mas no final da partida André Amaro destacou a boa exibição da equipa minhota diante do FC Porto. "Entrámos mais fortes no jogo, criámos algumas oportunidades de perigo, mas depois o FC Porto superiorizou-se. Entrou forte na segunda parte, mas encarámos nos olhos o campeão nacional", afirmou o jovem defesa-central, na 'flash-interview', à Sport TV.





André Amaro acredita que o V. Guimarães vai realizar uma reta final de época positiva. "O nosso trabalho está a ser feito, temos mais seis batalhas pela frente e são para ganhar. Não temos tido os resultados que queremos, é bom jogar nestes grandes palcos, contra grandes equipas e grandes jogadores, mas o nosso foco está na equipa", concluiu.