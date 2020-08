André André aborda nova era com Tiago: «Estamos entusiasmados»

Ao segundo dia, a bola já rola no Complexo do Vitória, que recebeu esta manhã um grupo de 27 jogadores que evoluiu às ordens de Tiago Mendes. Um novo treinador e muitas novidades. Mas a vontade e a alegria de sempre, garante o capitão André André.





"Temos de adaptar os mais novos ao que é o Vitória e o que é Guimarães, e depois adaptá-los às novas exigências dos técnicos", começou por dizer o médio, frisando que estes primeiros dias trouxeram sentimentos positivos relativamente à equipa técnica: "Ainda vamos ter tempo para falar disso, mas estamos entuasiasmados. Nestes períodos de pré-temporada, e visto que regressamos de férias, tentamos elevar os nossos índices físicos o mais rápido possível, mas com todo o cuidado, pois não queremos que alguém contraia uma lesão. Gostei dos métodos, acho que são uma mais valia, não só para mim, mas para o grupo. Gostamos da intensidade, e vamos fazer de tudo para nos adaptarmos rapidamente."Estes primeiros dias também são importantes para matar saudades, ainda que desta vez as férias tenham sido mais curtas. "É bom, falámos muitas vezes durante as férias, mas é sempre diferente quando estamos juntos. Temos agora é de adaptar os jogadores que chegaram, para fazermos uma verdadeira equipa", referiu André André.