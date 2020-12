André André disponível de novo

Acometido por uma gastroenterite de última hora, André André, até agora talismã nas vitórias caseiras, falhou o embate com o Santa Clara, jogo que acabou por ditar a eliminação dos conquistadores da Taça de Portugal (0-1).





Neste momento, todos os indicadores apontam para a disponibilidade do capitão para jogar, amanhã, no Estádio da Luz, em partida dos quartos-de-final da Allianz Cup. A presença de liderança do médio poderá fazer a diferença numa altura em que o grupo está naturalmente abalado...