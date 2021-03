André André e o futuro: «O trabalho ainda está a meio»

André André está a cumprir a sétima temporada ao serviço do Vitória, mas ainda vê muita margem para ir mais longe. O médio renovou até 2024, esta sexta-feira, e acredita que o futuro será risonho.





"Desde o início sempre prometi muito trabalho, empenho, ambição e paixão por aquilo que faço. Desde que cheguei aqui temos um título e gostava de conquistar mais pelo Vitória e vamos à procura disso. Sinto que o trabalho ainda está a meio. Sou uma pessoa muito ambiciosa, nunca estou satisfeito com nada e vou à procura de mais. Temos de procurar e querer sempre mais pois nunca estamos satisfeitos com nada", apontou, feliz "por ter renovado".Contratado em 2012, André André só não cumpriu três temporadas pelo Vitória, devido à sua saída para o FC Porto. De resto, o médio esteve sempre ligado aos conquistadores, sendo já uma figura do clube, algo que o deixa muito satisfeito. "Ao princípio, temos sempre esse sonho, queremos ser alguém com quem o clube e os adeptos se identifiquem e eu fiz e faço por isso. Temos sempre esse sonho, de ficar ligados ao clube como um jogador que deixa a sua marca com trabalho, com paixão que deixa dentro de campo e quando cheguei procurei fazer isso, mas sempre com humildade, não passando por cima de ninguém, sempre trabalhando no duro para que esse dia chegasse. Felizmente as coisas correm-me bem, sinto carinho dos adeptos e isso só me dá ainda mais força para trabalhar, continuar focado e atingir os melhores resultados tanto individuais como coletivos", referiu, aos meios oficiais do clube.Descrevendo-se como um jogador que nunca vira a cara a luta, André André considerou que essas características são essenciais para dar sempre mais em prol do clube. "Podem ajudar no sentido de querer sempre mais e melhor, nunca desistir, acho que isso são características que eu tenho e que podem ajudar os mais jovens, pois mesmo passando por dificuldades, é importante dar o máximo e superá-las, sempre com dedicação ao que fazemos e paixão, que é uma palavra forte, e temos de levá-la para todos os momentos. Temos essa paixão, esse bairrismo, que une a cidade e o clube. Pode-se procurar, mas não se encontra em mais lado nenhum", concluiu.