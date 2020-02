André André e os insultos racistas a Marega: «Não tive perceção do que aconteceu»

André André considerou que o V. Guimarães não merecia ter perdido diante do FC Porto, numa partida que acabou por ficar marcada pelos insultos racistas a Moussa Marega. Um episódio que não mereceu grandes comentários do médio vimaranense, uma postura assumida por não ter tido "perceção do que aconteceu".





"Não entrámos bem, sofremos o golo muito cedo. A partir desse momento, controlámos o jogo e fomos a melhor equipa em campo. Custa sair daqui derrotado, mas fomos penalizados pela ineficácia. Mesmo assim, há que salientar o trabalho que fizemos porque foi um bom jogo da nossa parte. Acabámos por ser prejudicados pela má entrada, mas não merecíamos perder.""Sabíamos que o FC Porto poderia apostar no passe longo. Controlámos bem isso na primeira parte, mas no nosso melhor momento, o FC Porto acabou por marcar. Tentámos voltar ao jogo, mas não conseguimos chegar ao empate.""Não tive perceção do que aconteceu, mas também não devo ser eu a comentar. O Marega é um grande amigo, sei que é um jogador que dá tudo."