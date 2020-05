André André e os jogos à porta fechada: «Que os adeptos nos dêem força dentro de suas casas»

Os jogadores do V.Guimarães estão mentalizados para aquele que será um regresso da Liga com jogos à porta fechada, e o primeiro é logo uma receção ao Sporting. André André sabe do cenário difícil em termos de (falta de) ambiente, mas espera que a equipa não desanime.





"Claro que jogar com o estádio cheio e perante os nossos adeptos é sempre um pensamento diferente, estamos habituados a isso. Espero que nos dêem força dentro de suas casas para somarmos vitórias. Todos sabemos que os nossos adeptos são o 12º jogador. Vai custar, mas temos de nos agarrar a outras coisas e todos estão focados e unidos para conquistarmos esse objetivo. Os níveis de motivação e querer não podem baixar", salientou o médio.Com 9 jogos esta época e após uma longa paragem por lesão, André André só quer pensar no presente e no futuro. "O pior já passou, que era saber que toda a gente estava a treinar normal, mas eu estava lesionado. Dá para recuperar outros aspetos. Trabalhei nesses aspetos para quando chegar os treinos estar bem fisicamente e psicologicamente", conta.Recentemente, André Almeida, jovem médio formado no clube, disse admirar e aprender muito com André André. O capitão aponta o criativo, de 19 anos, a um futuro promissor: "É um amigo e um jogador de muita qualidade. Falamos algumas vezes e tento passar o que me ensinaram. Tenho a certeza que estará a um grande nível no Vitória. Vai ser bom para ele e para o clube."